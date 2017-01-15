الصين تؤكد انتقال فيروس غامض يشبه السارس بين البشر

ذكر خبير حكومي اليوم الاثنين ان فيروس غامضا يشبه ذلك الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس" وانتشر في الصين وامتد الى ثلاث دول اسيوية أخرى، ينتقل بين البشر، ما يثير مخاوف من انتشار وباء تزامنا مع احتفالات رأس السنة الصينية التي تشهد تنقل الملايين.



وقد أعلنت الصين اليوم وفاة شخص ثالث جراء إصابته بالفيروس الغامض الذي بدأ بالظهور الشهر الماضي.



ووصل المرض الذي ظهر في ديسمبر في سوق في ووهان (وسط الصين)، إلى ثلاثة بلدان آسيوية أخرى هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية، وبلغ عدد الإصابات به التي تم التأكّد منها 221 حالة، بينها 218 في الصين.



واعلنت منظمة الصحة العالميةاليوم انها ستعقد اجتماعا طارئا الاربعاء لتحديد ما اذا كان مناسبا اعلان "حال طوارىء صحية ذات بعد دولي"، وهو التدبير الذي يتخذ عادة مع الاوبئة الاكثر خطورة.



وللمرة الأولى أعلنت السلطات الصحية الصينية إصابات جديدة بالفيروس خارج مدينة ووهان الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، تشمل خمس حالات في بكين (شمال) و14 في محافظة غوانغدونغ الجنوبية المحاذية لهونغ كونغ.



وخرج الرئيس الصيني شي جينبينغ عن صمته أخيراً إزاء انتشار المرض، مطالباً بـ"الاحتواء الحازم لانتشار الوباء"، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي مساء الاثنين.

ووصل الفيروس أيضاً إلى كوريا الجنوبية، حيث كشفت السلطات الصحية المحلية إصابة امرأة صينية تبلغ 35 عاماً به، وصلت جواً من ووهان الأحد.



وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية إن المرأة زارت مستشفى في ووهان لإصابتها بالزكام، ووصف لها الأطباء أدوية قبل أن تصل الى مطار سيول حيث رصدت عوارضها، وتم وضعها في الحجر الصحي.

ويثير الفيروس مخاوف متزايدة بعد وفاة شخص ثالث في عطلة نهاية الأسبوع منذ ظهور المرض، ومع ارتفاع ملحوظ بعدد المصابين الجدد في ووهان (140 حالة جديدة، 198 حالة بالإجمال)، بينهم تسعة حالاتهم حرجة.



ويسعى العلماء الى تحديد طريقة انتقال المرض. ويعتقد أن سوق الاطعمة البحرية في ووهان هو مركز انتشار المرض.

إلا أن زهونغ نانشان، العالم المرموق في لجنة الصحة الوطنية والذي ساعد في الكشف عن نطاق انتشار السارس، اوضح ان المرضى يمكن أن يصابوا بالفيروس الجديد بدون ان يزوروا المدينة.



وقال "حالياً، يمكن التأكيد ان هناك ظاهرة انتقال الفيروس بين البشر".



وتشبه عوارض "سارس" تلك الناجمة عن أي التهاب رئوي عادي، مع ارتفاع في الحرارة ومشاكل في التنفس.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية الصين حينها لتأخرها في إصدار إنذار بشأن انتشار المرض.



واتخذت سلطات هونج كونج إجراءات رقابة إضافية على حدودها مع الصين القارية حيث تستخدم خصوصاً أجهزة كاشفة لدرجة حرارة الجسد.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، شكك علماء من مركز أبحاث "إمبريال كولدج" في لندن، الذي يقدم استشارات لمنظمات مثل منظمة الصحة العالمية، في الأرقام الرسمية الصينية، ملاحظين أن عدد الإصابات تخطى الألف منذ 12 كانون الثاني/يناير.



وأحصى الباحثون عدد الحالات التي كشفت حتى الساعة خارج الصين، واستنتجوا انطلاقاً منها عدد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين فعلياً في ووهان، مستندين إلى بيانات الرحلات الدولية القادمة من مطار ووهان.



