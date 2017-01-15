افتتاح المعمل المصري الصيني المشترك للخلايا الشمسية بسوهاج

شهد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور أحمد الانصارى، محافظ سوهاج و رؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية و تونج وى، المستشار الثقافى الصينى نيابة عن السفير الصينى والسفير هاني سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية، افتتاح المعمل المصرى الصينى المشترك للطاقة الجديدة والمتجددة.بحضور وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي و الإنتاج الحربي.

ويأتى الافتتاح تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين مصر والصين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأولى للصين فى ديسمبر 2014. حيث قامت الأكاديمية بتوقيع اتفاق التنفيذ مع معهد بحوث تكنولوجيا الإلكترونيات الصيني فى أغسطس 2015، وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل: المرحلة الاولى للطاقة الشمسية والتي تم افتتاحها اليوم والمرحلة الثانية للطاقة الحيوية والثالثة لطاقة الرياح.

وتم عرض فيلم تسجيلي للمعمل لالقاء الضوء علي مراحل إنشاء المعمل المصري الصيني وتوضيح الهدف الرئيسي للمعمل.



