تدشين برنامج إلكتروني يخدم ضعاف السمع وزراعة القوقعة

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم الجمعة عن تدشين برنامج إلكتروني يخدم ضعاف السمع وزراعة الوقعة.







جاء ذلك اثناء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة MED - EL النمساوية بشأن تدشين برنامج إلكتروني شامل لضعاف السمع وزراعة القوقعة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما قام الأستاذ تامر محمود الشحات بالتوقيع عن شركة MED - EL النمساوية، بصفته عضواً منتدباً للشركة في منطقة الشرق الأوسط.





وتضمن البروتوكول إنشاء برنامج إلكتروني لزارعي القوقعة لضعاف السمع من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات الطبية، بحيث يوفر البرنامج قاعدة بيانات كاملة لجميع المرضى طبقاً لما تحدده اللجنة الفنية المتخصصة بمشاركة غرفة قوائم الانتظار للقوقعة مما يساعد في تحسين الخدمة وتوفير المستلزمات الطبية الأفضل لكل مريض (قوقعة إلكترونية أو سماعة طبية).





ومن المتفق عليه إن تقوم الشركة النمساوية بتوفر البرنامج الإلكتروني "السوفت وير"، إضافةً إلى تدريب مستخدمي البرنامج، مع عمل الصيانة اللازمة للبرنامج حال توقفه أو تعطله، مشيراً إلى انتقال حقوق ملكية البرنامج الإلكتروني للوزارة بعد الانتهاء منه وفور استخدامه مباشرةً.















