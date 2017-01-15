تذاكر صعود لرحلة متوجهة إلى المريخ

ذكرت صحيفة "أثير" الإلكترونية العمانية أن 6317 شخصا حتى الآن من السلطنة سجلوا أسماءهم لدى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للحصول على بطاقات صعود إلى رحلة للمريخ من بين 68 مليون شخص.







ولفتت الصحيفة إلى أنه يمكن للراغبين حتى 30 سبتمبر 2019 إضافة أسمائهم للحصول على بطاقة صعود تذكارية إلى رحلة فضائية إلى المريخ مشيرة إلى أن مهمة المريخ 2020 هي جزء من برنامج طويل المدى لاستكشاف المريخ من قبل وكالة ناسا.





وأوضحت الصحيفة أن موعد انطلاق الرحلة حُدد في يوليو 2020، وذلك حين "تكون الأرض والمريخ في وضع جيد بالنسبة لبعضهما البعض للهبوط على المريخ، أي أن السفر إلى المريخ في هذا الوقت يتطلب طاقة أقل مقارنة بالأوقات الأخرى التي تكون فيها الأرض والمريخ في مواقع مختلفة في مداراتهما وذلك لتقليل تكاليف ومخاطر المهمة قدر الإمكان".





ويخطط أن تهبط المركبة، التي يبلغ وزنها 1050 كيلوجراما، على سطح المريخ في فبراير 2021، وستستغرق هذه البعثة الفضائية 687 يوما أرضيا على الأقل.



