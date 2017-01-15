النوم أثناء مشاهدة التلفزيون يؤدي إلى زيادة الوزن

حذرت دراسة علمية حديثة من النوم أثناء مشاهدة التلفزيون، حيث إن لها مخاطر عدة، خصوصاً على النساء.







وأوضحت الدراسة العلمية أن “السمنة” هي من أبرز المخاطر من النوم أثناء مشاهدة التلفزيون، وفقا لما ذكرته صحيفة “مترو” البريطانية.





وقالت الصحيفة إن الضوء الصناعي المنبعث من التلفزيون في الليل يؤدي إلى زيادة الوزن، ومن ثم الإصابة بالسمنة والبدانة، وذلك على مدى 5 سنوات.





وحددت الدراسة نسبة النساء المعرضات للإصابة بالمسنة بسبب النوم أثناء مشاهدة التلفزيون بحوالي 17 في المئة، موضحة أنهن كن أكثر عرضة لاكتساب نحو 5 كيلوجرامات أو أكثر على مدى 5 سنوات.



