ناميبيا تدرس الانسحاب من اتفاقية للتجارة في الأنواع المعرضة للانقراض

تدرس ناميبيا الانسحاب من القواعد المنظمة للتجارة العالمية في الأنواع المعرضة لخطر الانقراض بعد أن صوتت دول الأسبوع الماضي بالموافقة على رفض مقترحات بتخفيف القيود المفروضة على صيد وتصدير وحيد القرن الأبيض بناميبيا.



ويوجد في ناميبيا ثاني أكبر عدد من حيوانات وحيد القرن الأبيض بعد جنوب أفريقيا. وتريد ناميبيا السماح بقدر أكبر من عمليات الصيد لوحيد القرن وتصدير الحيوانات الحية قائلة إن الأموال ستساعدها على حماية الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.

لكن الدول المشاركة في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة لخطر الانقراض صوتت في الأسبوع الماضي ضد نقل وحيد القرن الناميبي من قائمة الأنواع المهددة بخطر الانقراض إلى قائمة لأنواع التي تحظى بحماية أقل.

وقال بوهامبا شيفيتا وزير البيئة والسياحة الناميبي في جنيف إن بلاده ستدعو إلى عقد اجتماع مع الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) لبحث الانسحاب من اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة لخطر الانقراض .

وتشير تقديرات حكومة ناميبيا إلى أن عدد حيوانات وحيد القرن لديها بلغ 1037 حيوانا في 2017-2018.



