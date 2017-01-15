الهواتف الجوالة قد تحدث نتوءات عظمية تشبه "القرون" في الجمجمة

كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن كثرة استخدام الهواتف الجوالة يمكن أن يسبب نتوءات عظمية تشبه "القرون" في عظام الجمجمة.

وبحسب مجلة "فورتشن" الأمريكية، فقد أكد الباحثون الذين أجروا الدراسة، أن هذه النتوءات تنمو في الجزء الخلفي من الجمجمة، مؤكدين أن الهواتف الجوالة تغير الخصائص الفسيولوجية لجسم الإنسان.

وأوضح الباحثون، الذين ينتمون إلى جامعة "صن شاين كوست" في أستراليا، أن هذا الأمر يحدث عندما يقوم مستخدمو الهواتف الجوالة بإمالة رؤوسهم للأمام بشكل متكرر لتصفح هواتفهم، حيث يعمل ذلك على تركيز وزن الرأس على العضلات الموجودة في الجزء الخلفي من الرأس، بدلًا من تركيزه من العمود الفقري؛ مما يؤدي إلى نمو بعض العظام في الأوتار والأربطة، وينتج من ذلك ظهور نتوءات تشبه القرون في الجزء الخلفي من الجمجمة.

وقام الباحثون بالنظر في 1200 أشعة سينية لأشخاص من مختلف الفئات العمرية، ووجدوا أن هذه النتوءات تظهر بشكل أوسع في الشباب عنها في كبار السن.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه النتوءات يمكن اكتشافها والشعور بها بسهولة، عن طريق تحسس الشخص للجزء الخلفي السفلي من جمجمته.

وأصدر الباحثون تقريرًا عن الدراسة قالوا فيه "إن النتائج التي توصلنا إليها تثير قلقًا على مستقبل هؤلاء الشباب الذين يعانون من هذه النتوءات، وكيف سيؤثر ذلك على صحتهم مستقبلًا".

وأضاف التقرير، أن هذه الدراسة "تعزز الحاجة إلى ضرورة التدخل الوقائي للتصدي لهذه الأزمة".