تناول الفطر ثلاث مرات أسبوعيًا يقي من السرطان

كشفت دراسة يابانية أن تناول الفطر ثلاث مرات أسبوعيًا، يقلل فرص إصابة الرجال بسرطان البروستاتا بنسبة تقارب الخُمس؛ إذ يحتوي الفطر على مركبات تكبت هرمونًا يعزز نمو السرطان.

توصل الباحثون في الدراسة التي نشرتها "المجلة الدولية للسرطان"، إلى معرفة قوة الفطريات في مكافحة السرطان؛ من خلال متابعة حالة أكثر من 36 ألف رجل، تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا على مدار 13 عامًا.

وقال الباحثون: "إن تناول الفطر لمرة أو لمرتين في الأسبوع، قلل خطر الإصابة بالمرض بنسبة 8%، وبنسبة 17% للذين تناولوه ثلاث مرات، وكان التأثير واضحًا بشكل خاص لدى الرجال، الذي تزيد أعمارهم على 50 عامًا".