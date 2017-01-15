تدخين السجائر يدمر الرؤية

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن تدخين أكثر من 20 سيجارة يوميًا يمكن أن يدمر الرؤية، ويؤثر بشكل مباشر في عملية تمييز الألوان والمعالجة البصرية.







ولكشف العلاقة بين التدخين وصحة البصر راقب باحثون بجامعة روتجرز الأمريكية 71 شخصًا أصحاء دخنوا أقل من 15 سيجارة فقط طوال حياتهم، وقارنوا دقة بصرهم بـ63 شخصًا يدخنون أكثر من 20 سيجارة يوميًا.





ووجد الباحثون أن هناك تغيرات كبيرة في رؤية ألوان الأخضر والأزرق والأصفر للمدخنين ما يوحي بأن استهلاك ما يحتوي على مواد كيميائية سمية عصبية، مثل تلك الموجودة في السجائر، قد يؤدي إلى فقدان شامل لرؤية الألوان.





وقالت منظمة الصحة العالمية: إن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرقي المتوسط سنويًا بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.



