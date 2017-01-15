دراسة: الصيام المتقطع يؤدى إلى حياة أفضل لمرضى القلب

توصلت دراسة أجراها باحثون فى"معهد القلب" فى "سالت ليك" سيتى فى ولاية "يوتا" فى الولايات المتحدة إلى أن مرضى القلب الذين مارسوا الصيام المتقطع بإنتظام عاشوا فترة أطول من المرضى الذين لا يفعلون ذلك بالإضافة إلى ذلك وجدوا أن المرضى الذين يمارسون الصيام المتقطع هم أقل عرضة لتشخيص قصور القلب ..



وقال "بنجامين هورن" الباحث الرئيسى "إنه مثال آخر على الطريقة التي نجد بها أن الصيام بانتظام يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية أفضل ".. على الرغم من أن الدراسة لا تُظهر أن الصيام هو التأثير السببي للبقاء على قيد الحياة بشكل أفضل فإن هذه النتائج الواقعية في عدد كبير من السكان تشير إلى أن الصيام قد يكون له تأثير ويحث على مواصلة دراسة السلوك.

ويتوقع الباحثون أن الصيام بشكل روتيني على مدى سنوات وحتى عقود من الزمن يهيئ الجسم لتفعيل الآليات المفيدة للصيام بعد فترة زمنية أقصر من المعتاد، وعادةً ما يستغرق تنشيط الصيام حوالي 12 ساعة لكن الصيام الروتيني على المدى الطويل قد يتسبب في تقصير هذا الوقت بحيث تؤدي فترة الصيام اليومية / مساء كل روتين يوميًا بين العشاء والافطار إلى إنتاج كمية صغيرة .

وحذر الباحثون من أن النساء الحوامل والمرضعات لا ينبغي عليهن الصوم وكذلك الأطفال الصغار وكبار السن الضعفاء كما يجب ألا يصوم الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بأمراض مزمنة - وخاصة أولئك الذين يتناولون أدوية لمرض السكري أو ضغط الدم أو أمراض القلب - إلا تحت رعاية وإشراف دقيقين من الطبيب.



