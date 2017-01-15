التأمين الصحي الشامل يحتفل باليوم العالمي للسكر





احتفلت منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد باليوم العالمي للسكر، و والذي يوافق 14 من نوفمبر من كل عام ، و نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ومستشفى الزهور يوما لمرضى السكر بالتعاون مع الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية " احساسك نعمة "، بالتعاون مع عددا من الجهات المعنية .





وأكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل عن إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد لمبادرة صحية للتوعية بمرض السكر في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد ، حيث تم إطلاق مبادرة " اهزم السكر .. لحياة أفضل " ، وهي المبادرة التي شهدت إقبال كثيفا من جانب مرضى السكر ، حيث أجرت القافلة أعمال الفحص لقرابة 500 مريض .





وأوضح أنه تم إجراء العديد من الفحوصات لمرضى السكر ، وتوزيع عدد من أقلام الأنسولين وعدد من العلاجات الخاصة بمرض السكر ، كما أنه تم عمل عدد من الفاعليات التوعوية بخطورة مرض السكر وكيفية الوقاية منه وهي الفاعليات التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع معدل الوعي الصحي لدى المواطنين في مختلف المجالات التي ستشهد قريبا انطلاق عدد من الفعليات التوعوية لعدد من الأمراض في المجتمع .





بدوره قال الدكتور أحمد عليوة أمين عام نقابة صيادلة بورسعيد ، إن الشركة الراعية لحملة "احساسك نعمة " بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، وفرت أدوية علاج " التهاب الأعصاب الطرفية " بالمجان للمرضى الذين تم ثبوت إصاباتهم بالمرض ، كما عملت إحدى شركات القطاع الخاص على توفير عدد من العلاجات المجانية الأخرى .



