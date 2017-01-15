انعدام الجاذبية يقتل 90% من الخلايا السرطانية

أشارت النتائج الأولية الواعدة لدراسة أسترالية، إلى إمكانية القضاء على 80 إلى 90% من خلايا شرسة لأنواع من السرطانات في مختبرات "انعدام الجاذبية" من دون تعرضها لأي نوع علاجي، سواء دوائي أو كيميائي أو إشعاعي.

وقال جوشوا تشو رئيس فريق الدراسة التي يجريها قسم طب الفضاء في جامعة سيدني للتكنولوجيا بأستراليا إن التجارب كانت محفزة للغاية، مؤكدًا إرسال خلايا سرطانية إلى المحطة الفضائية الدولية العام المقبل للتأكد من النتائج التي تم التوصل إليها.

وأضاف: اختبرنا 4 أنواع مختلفة من السرطانات (المبيض، الثدي، تجويف الأنف، والرئة) في جهاز لمحاكاة انعدام الجاذبية الصغرى، وكانت النتائج مذهلة بحرمان الخلايا من التواصل مع بعضها، أو ما يعرف علميًا بـ "التفريغ الميكانيكي" الذي يؤثر في الواقع على كيفية تحركها، وكيف تعمل، وبالتالي تم القضاء عليها سريعًا.