(طبق براءتك) برنامج جديد لتحويل الاختراعات لمنتج قابل للتطبيق الصناعي

أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إطلاق برنامج (طبق براءتك) بهدف تحويل البراءة لمنتج قابل للتطبيق الصناعي لدعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوي التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية.

وأشار صقر - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن ذلك يتم من خلال انتقاء الاختراعات المصرية الحاصلة على براءات اختراع والاختراعات في الملك العام ودعمها ماديا وتقنيا للحصول علي منتج مبتكر "صنع في مصر" في الأسواق. وأكد أنه على مدى أعوام طويلة لم يتم اتخاذ الخطوات الجادة لاستغلال البراءات المسجلة لدى مكتب براءات الاختراع المصري لإنتاج منتج يسوق محليا وخارجيا على الرغم من أن بعض هذه البراءات تختص بإنتاج منتجات حيوية جديدة وقابلة للتنفيذ ويحتاجها السوق المحلي, بل إن بعضها قابل للتسويق عالميا, لذا فهناك أهمية قصوى من استغلال الموارد المتاحة بمكاتب التكنولوجيا والصناعة ومكتب براءة الاختراع المصري وتحويل الملكية الفكرية إلى أصول اقتصادية تسمح بتكوين الثروات وتساعد على بناء مستقبل أفضل.

وأوضح أن الأكاديمية تسعى لاستغلال الأفكار الإبداعية والاختراعات لدعم السوق المصري والمشاركة في تنمية التكنولوجيا في الأسواق المصرية, والتي يترتب عليها تنمية الاقتصاد المصري من خلال برنامج لاستغلال براءات الاختراع القابلة للتنفيذ وذات الجدوى الاقتصادية إلى منتجات تسوق في الأسواق المحلية والعالمية باسم "طبق براءتك" لدعم ليس فقط الاختراعات المصرية والأفكار المبتكرة, ولكن أيضا تصنيعها بأيد مصرية والترويج لها في الأسواق.



