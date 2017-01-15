منظمة الصحة العالمية تقرر عدم إعلان الإيبولا حالة طوارئ دولية

قررت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية يوم الجمعة عدم إعلان وباء الإيبولا في الكونجو وأوغندا حالة طوارئ صحية دولية نظرًا لعدم توفر المعايير.







لكن اللجنة المستقلة حثت - في بيان - الدول المجاورة "المعرضة للخطر" إلى تحسين درجة استعدادها للرصد والتحكم في أي حالات تأتي من الخارج "كما فعلت أوغندا".





وقال الدكتور مايك رايان الخبير في المنظمة - في مؤتمر صحفي بمقرها في جنيف - إن السلطات في أوغندا، حيث توفي فردان من عائلة واحدة بالمرض هذا الأسبوع، أعدت قائمة تضم 98 شخصًا خالطوا على الأرجح مصابين بالفيروس.





وكان الرقم بالقائمة يوم الخميس 27 شخصًا.