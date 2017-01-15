منظمة الصحة العالمية تقرر عدم إعلان الإيبولا حالة طوارئ دولية

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قررت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية يوم الجمعة عدم إعلان وباء الإيبولا في الكونجو وأوغندا حالة طوارئ صحية دولية نظرًا لعدم توفر المعايير.
لكن اللجنة المستقلة حثت - في بيان - الدول المجاورة "المعرضة للخطر" إلى تحسين درجة استعدادها للرصد والتحكم في أي حالات تأتي من الخارج "كما فعلت أوغندا".
وقال الدكتور مايك رايان الخبير في المنظمة - في مؤتمر صحفي بمقرها في جنيف - إن السلطات في أوغندا، حيث توفي فردان من عائلة واحدة بالمرض هذا الأسبوع، أعدت قائمة تضم 98 شخصًا خالطوا على الأرجح مصابين بالفيروس.
وكان الرقم بالقائمة يوم الخميس 27 شخصًا.
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