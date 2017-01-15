العثور على آثار أول حيوان قادر على التنقل قبل 550 مليون سنة

عثر علماء على آثار أحد أول الكائنات القادرة على التنقل يعود تاريخها إلى 550 مليون سنة.

وقد أتاح الأثر للعلماء سبر أغوار هذا الحيوان الغريب.

وأطلق على هذا الحيوان اسم "ييلينجيا سبيسيفورميس" وهو يشبه "دودة مقطعة"، إذ إن جسده كان مؤلفًا من عدة حلقات متتالية ومتشابهة.

وقال عالم الإحاثة شوشاي شياو، من جامعة فيرجينيا التقنية في الولايات المتحدة في تصريحات صحفية، "كان للحيوان جانبان متشابهان مع رأس وذيل".

وصحيح أنه تم العثور على آثار تنقلات كثيرة تعود إلى العصر الإيدياكاري (-635 إلى -542 مليون سنة) في أستراليا والولايات المتحدة وكندا وأفريقيا، لكن قليلة هي متحجرات الحيوانات المعروفة التي قد تكون هذه الآثار عائدة إليها.

وأعلن فريق من الباحثين تحت إشراف شوشاي شياو أنه تسنى له أن يدرس آثار حيوان وبقاياه المتحجرة في الوقت عينه عثروا عليها في أحد وديان نهر "يانجتسي" في جنوب الصين. وقد نفق الحيوان عندما كان يتنقل.

وما من حيوانات حية تشبه "ييلينجيا سبيسيفورميس" وأقرب ما قد يكون إليه هي كثيرات الأرجل، على حد قول شوشاي شياو.

وبحسب الدراسة، التي نشرت نتائجها يوم الأربعاء في مجلة "نيتشر"، كان "ييلينجيا سبيسيفورميس" يعيش قبل 550 مليون سنة خلال العصر الإيدياكاري وهو "من أقدم الحيوانات القادرة على التنقل".

وأفاد الباحثون بأن الحيوان كان يعيش في المياه، مرجحين أن يكون عرضه ما بين 5 و26 ميليمترًا وطوله حوالي 27 سنتيمترًا. وكان مؤلفًا من خمسين جزءًا مماثلًا.