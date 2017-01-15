عقار تجريبي يساعد على سرعة الشفاء من الاكتئاب الشديد

عادة ما تستغرق مضادات الاكتئاب ما بين أربعة وثمانية أسابيع لتخفيف الأعراض الموهنة للاكتئاب، ولكن تجربة سريرية مبكرة كشفت أن نوعًا جديدًا من الأدوية جلبت الراحة خلال أسبوعين فقط.

وقال الدكتور "هاندان بروس" الأستاذ في كلية الطب جامعة (واشنطن) "تم تطوير عقار (SAGE-217) التجريبي وبمجرد اكتمال تطويره بالكامل، سيعمل على تخفيف أعراض الاكتئاب بشكل سريع نسبيًا وذي مغزى في المرضى الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب الشديد إلى الشديد".

وأكد الباحثون أن ما يصل إلى 16% من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب في حياتهم ، فضلا عن أن البعض يعاني من نوبات اكتئاب شديدة قد تدفعهم نحو الانتحار.. فقط نحو 60 في المئة مع الاكتئاب الشديد تستجيب لمضادات الاكتئاب المتاحة حاليا.

وشدد الباحثون على فعالية العقار التجريبي الجديد في سرعة تخفيف حدة الأعراض الاكتئابية..يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه الباحثون أن يتم طرح العقار فى الأسواق في غضون عدة سنوات.

ويؤثر الدواء الجديد على الطريقة التي يستخدم بها المخ ناقلًا عصبيًا يسمى حمض جاما أمينوبيوتريك (GABA). وتؤثر أدوية الاكتئاب الأخرى على أنواع مختلفة من الناقلات العصبية في المخ مثل السيروتونين. والناقلات العصبية هي رسل كيميائية ترسل المعلومات بين خلايا الدماغ.



