بروتوكول تعاون لتحقيق الاكتفاء الذاتي من "السرنجات" الآمنة

وقعت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السرنجات الآمنة ذاتية التدمير، بالإضافة إلى تغطية احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، وذلك في إطار المشروعات الصحية التي تتبناها الوزارة، والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية في مجال الصناعات الطبية المحلية.





واوضح بيان أصدرته وزارة الصحة اليوم، ان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية ، كما سيساهم التصنيع المحلي في تلبية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية والتى تقدم الخدمة الطبية لجميع المصريين والوافدين على أراضيها.





وجددت الوزارة تأكيدها على وقف استخدام السرنجات العادية واستبدالها بالسرنجات الآمنة ذاتية التدمير في جميع الجهات الحكومية، بداية من شهر يوليو 2020، طبقا للقرار الوزاري فى هذا الشأن، موضحة أن الاعتماد على منتجات الهيئة ذات الجودة العالية سيلبي احتياجات مصر ليس فقط بل سيجعلها تصدر منتجاتها الطبية، إلي أغلب دول العالم بما تمتلكه من معايير تصنيع ذات جودة عالمية.

وذكر البيان أن البروتوكول شمل تصنيع "غرف العمليات والعناية المركزة بنظام الكبسولة، ومفارم النفايات الطبية بسعاتها المختلفة، والأسرة الطبية بأنواعها وطرازتها المختلفة، وحضانات الأطفال الرقمية، وكراسي الغسيل الكلوي، والأجهزة الرياضية الخاصة بوحدات العلاج الطبيعي وأي احتياجات أخرى للوزارة والجهات والمستشفيات التابعة لها في الجهات المختلفة.



