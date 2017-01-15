جوجل وفيسبوك ترفضان اتهامات روسيا بشأن الإعلانات السياسية

قالت شركة جوجل اليوم الاثنين إنها تؤيد الإعلانات السياسية التي تتحلى بالمسؤولية بما يتفق مع التشريعات المحلية وذلك بعدما اتهمتها روسيا بالسماح بمثل هذه الإعلانات خلال الانتخابات المحلية التي جرت أمس على الرغم من مطالبة الشركة بإزالتها.



ولم تؤكد الشركة التكنولوجية العملاقة أو تنفي في بيان نشر هذه الإعلانات.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات (روسكومنادزور) إن شركتي جوجل وفيسبوك سمحتا بنشر إعلانات سياسية أثناء الانتخابات مضيفة أن ذلك قد يعد تدخلا.

وقالت جوجل في بيان ”نؤيد الإعلانات السياسية المسؤولة ونتوقع أن تمتثل لمقتضيات التشريعات المحلية بما في ذلك القوانين الخاصة بالانتخابات وحقوق التصويت و‘الصمت الانتخابي‘ الإلزامي بأي مناطق جغرافية تكون هذه الإعلانات موجهة إليها“.

وقالت فيسبوك اليوم الاثنين إن المسؤولية تقع على المعلنين وليس على الشركة في الامتثال للقوانين الانتخابية المحلية.



