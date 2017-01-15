البحث العلمي تعلن دعم 66 مشروع تخرج للمتميزين بمدارس المتفوقين

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي اليوم نتيجة برنامج "دعم مشروعات التخرج للطلاب المتميزين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM" حيث تم قبول 66 مشروعا من اجمالي 179 مشروع تقدموا للبرنامج بعد التقييم العلمى للمشروعات المقدمة خلال الفترة من 1 ديسمبر 2018 وحتى 20 يناير 2019 وتم إختيار 52 مشروعا للصفين الأول والثانى الثانوي من ٧ مدارس STEM و14 مشروعا للصف الثالث الثانوي.



ويهدف برنامح دعم مشروعات التخرج للطلاب المتميزين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الذى اطلقته أكاديمية البحث العلمى حديثا الى دعم وثقل الفكر الإبداعي والابتكاري لدى طلاب المدارس المصرية، حيث تم عقد بروتوكول تعاون بين الأكاديمية ومجمع برج العرب الابداعى ممثل فى جمعية اتصال التي تولت اعداد وتنفيذ برنامج تدريبى كامل للطلبة فى مجال انترنت الأشياء.







واوضح رئيس الأكاديمية ان إطلاق هذا البرنامج جاء تنفيذاً لتوصيات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" الذي عُقد في فبراير 2018 والتى من ضمنها رعاية الطلاب المتميزين فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المصرية ودراسة امكانية تنفيذ ابتكاراتهم ويستهدف البرنامج مشروعات طلبة مدارس STEM كبداية ، ثم يلى بعد ذلك العمل على المشروعات الابتكارية لكافة الطلاب المتميزين فى كافة المدارس المصرية، ويأتي ذلك في إطار تفعيل دور الأكاديمية في دعم الشباب ايمانا منها بأنهم القوة الرئيسية والمؤثرة فى رقى ونهضة أى أمة وتماشياً مع الإستراتجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.





وستقدم الأكاديمية من خلال البرنامج الدعم المادى لتصنيع وتطوير النماذج الأولية لعدد 100 مشروع بمدارس STEM فى مجال انترنت الأشياء بإجمالي دعم يصل إلي 500 ألف جنيه مصرى وبخلاف الدعم المادي سيتم تقديم دورات تدريبية قصيرة الأجل فى مجال ريادة الاعمال والابتكاربالإضافة إلي تنظيم جلسات تعريفية للطلبة بالبرنامج وكذلك تنظيم لقاءات تثقيفية فيما يخص براءات الاختراع ومجالات العلوم المختلفة، إلي جانب اتاحة الفرصة لبعض المشروعات ذات القيمة التنافسية العالية لحضور المؤتمرات المحلية والدولية، واتاحة الفرصة لبعض المشروعات ذات القيمة التنافسية العالية لحضور المعارض الدولية والمحلية مثل معرض القاهرة الدولى للابتكار، والمساعدة فى التقدم لمكتب براءات الاختراع للحصول على برءاة اختراع.



