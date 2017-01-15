التعليم العالي تناقش إنشاء الغرفة النظيفة بمعهد بحوث الإلكترونيات

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا قدمه د.هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول أعمال إنشاء الغرفة النظيفة بمقر المعهد الجديد بالنزهة.







وأوضح التقرير أنه تم إعداد طلب للحصول علي معلومات؛ لطرحها علي الشركات المتخصصة في إنشاء تلك الغرف، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والإقتصادية اللازمة لإنشائها. كما أنه جار طرح طلب الحصول علي المعلومات علي الشركات المتخصصة والبدء في الخطوات الفعلية للمشروع، ومن المخطط تنفيذ الإجراءات خلال فترة الشهور الأربعة القادمة.





وأضاف التقريرأنه تم طرح طلب العروض على ما يزيد عن 35 شركة عالمية متخصصة فى الدراسات الخاصة بتصميم وإنشاء وتشغيل مثل هذه الغرف لتحديد أفضل التكنولوجيات المستخدمة؛ ومن ثم تحقيق أعلى عائد اقتصادى منها.





وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع تم تصميمه ليكون نواة للنهوض بصناعة الإلكترونيات فى الشرق الأوسط، كما أنه يمثل نقلة نوعية فى استراتيجية المعهد نحو الربط مع الصناعة، وإنشاء معامل وخطوط شبه صناعية يمكن أن يتم تطبيق مخرجاتها فى صناعة الإلكترونيات والمستشعرات، حيث تمثل هذه المخرجات أحد مكونات الثورة الصناعية الرابعة التى تعتبر من أهم ركائز التنمية المستدامة عالميا.



