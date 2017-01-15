"الذكاء الصناعي وأدواته فى التصميم الدوائى" فى ورشة عمل بصيدلة حلوان

تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان غدا الاربعاء ورشة العمل الثالثة فى مجال التصميم الدوائى لمواكبة التطورات الحديثة فى الذكاء الصناعى وأدواته فى التصميم الدوائى تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة .

ويحاضر فى ورشة العمل ا.د.م/محمد عبده خضر الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الصيدلية، ا.د.م/ تامر مصطفى صقر الأستاذ المساعد بهيئة الطاقة الذرية، د/ منى اسامة سرحان المدرس بهيئة الطاقة الذرية.

واكد الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على أهمية تنظيم ورش العمل لإمداد طلاب كلية الصيدلة بكل ما هو جديد فى مجال صناعة الدواء حيث يتجه العالم فى الوقت الحاضر إلى تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في شتى المجالات لذلك نحرص على صقل مهارات الطلاب بما يخدم ويلبي احتياجات الطالب والخريج لسوق العمل الصيدلي الحديث، وتوسيع المعرفة والأفق عن طريق إعداد وتأسيس صيادلة المستقبل.

وأشارت الأستاذة الدكتورة وداد السكران عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان إلى أن محاور الورشة جاءت لتشمل جميع التطورات الحديثة فى المجال الصيدلي والطبى.

تناقش ورشة العمل تاريخ تطور الذكاء الصناعى من الفكرة إلى التطبيق، الى جانب الربط بين أهداف الذكاء الصناعى فى شتى المجالات الطبية والسياسية والعلمية والصناعية، ومناقشة كافة التطبيقات الخاصة بالذكاء الصناعي فى التصنيع الدوائى، كما تتضمن مناقشة البحث العلمي في المجال الصيدلي والذكاء الصناعى، ومناقشة مواضيع بحثية تطبيقية فى الذكاء الصناعي، بالإضافة الى التدريب العملى على أهم التطبيقات وطرق حل المشكلات .



