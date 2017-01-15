طاقم الكشف عن سرطان الثدي من السيدات فقط

كشفت كريمة الشيمي رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمرأة أن سيدة من بين 8 سيدات تصاب في مرحلة ما في حياتها بسرطان الثدي وذكرت ان الكشف المبكر يمكن ان يمنع الاصابة بنسبة 100% وثمنت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الكشف المبكر لسرطان الثدي والتي تهدف الى الكشف عن اورام الثدي والعلاج مجانا للسيدات ولفتت الى ان كل العاملين من الاطباء وطاقم التمريض والفنيين من السيدات .



وذكرت في لقاء مع ااعلامية حنان عبد الحليم في برنامج — ملفات — الى ان هناك الانجاب بعد سن الخامسة والثلاثين والتدخين من اهم عوامل الاصابة بسرطان الثدي ورأت ان مبادرة منظمة الصحة العالمية تهدف الى وقاية المراة من المرض بنسبة 40% ,

وشددت — الشيمي— على دور الاعلام في توعية المرأة المصرية بضرورة وجود ثقافة صحية لديها ولفتت الى اهمية دور الرائدات الريفيات في توعية النساء بذلك .

وقالت " الحديث عن سرطان الثدي تحديدا لانه أهم المشاكل التي تواجه المرأة في مصر و الظروف الاقتصادية تجعل المرأة المصرية تؤثر بيتها وأولادها على نفسها ولذلك اثمن مبادرة الرئيس وأرى انها مبادرة مسّت أهم ركن في العائلة المصرية وهي المرأة " .