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غدا .. "البحث العلمى" تعلن مبتكر مصر الأول

غدا .. "البحث العلمى" تعلن مبتكر مصر الأول

تاريخ النشر

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن انطلاق الحلقة النهائية من برنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر" في موسمة الثاني لاختيار "مبتكر مصر الأول"، غدا الاثنين، بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية.

وتمنح الأكاديمية من خلال البرنامج فرصة جديدة لأصحاب الأفكار المبتكرة - سواء كانت نماذج أولية أو منتجات تم تنفيذها على ارض الواقع في مرحلة الإعداد الأولى أو في مرحلة متقدمة من التصنيع - أن تصل إلى منتج من خلال عدة آليات إذا كانت الابتكارات قائمة على أساس علمي سليم ولها جدوى اقتصادية.


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