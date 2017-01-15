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استطلاع: أكثر من نصف الهنود يعتقدون أن أجهزتهم الذكية تتجسس عليهم

استطلاع: أكثر من نصف الهنود يعتقدون أن أجهزتهم الذكية تتجسس عليهم

تاريخ النشر

كشف استطلاع لشركة "يو جوف"( YouGov) للأبحاث أن أكثر من نصف الهنود يعتقدون أن أجهزتهم الذكية تسجل المعلومات الشخصية دون علمهم.

وأشار الاستطلاع إلى أن الأجهزة الأكثر شيوعا هى أيضا الأجهزة التى يعتقد الأشخاص أنها تراقبهم.

وذكرت YouGov - شركة أبحاث السوق وتحليل البيانات المستندة إلى الإنترنت - أن الأجهزة الأكثر شيوعًا هي أيضًا الأجهزة التي يعتقد الناس أنها تراقبهم، وأضافت الشركة في استطلاعها أن "الناس لديهم مخاوف بشأن خصوصيتهم على الإنترنت وفقدان البيانات الخاصة (مثل الصور والبريد الإلكتروني والمعلومات المالية) هي أكبر مخاوف الناس المتعلقة بالتكنولوجيا" .


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