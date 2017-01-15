أفضل الوجبات الليلية لإنقاص الوزن وللمصابين بداء السكري

توصل خبراء التغذية الأجانب إلى أن الوجبات الخفيفة المسائية والليلية مفيدة لفقدان الوزن وللأشخاص المصابين بداء السكري.

ووفقا للخبراء، تناول الأطعمة البروتينية التي تحتوي نسبة منخفضة من الدهون في المساء المتأخر هو أفضل اختيار، وتساعد البروتينات على استقرار مستوى السكر في الدم ليلا، بحسب موقع "فود نيوز".

تشمل هذه المنتجات البيض المسلوق والخيار والجزر واللبن الزبادي الخالي من السكر، ويمكنك أيضًا شراء بعض اللوز أو الجوز.

أوصى الخبراء النساء اللاتي يهتمن بفقدان الوزن بتناول شريحة لحم صغيرة مع طبق من الخضار خلال العشاء.

خلص خبراء التغذية إلى أن الأطعمة البروتينية، التي تحتوي على دهون صحية وعدد قليل من الكربوهيدرات، ستحد من إطلاق الجلوكوز في الدم وتبقيه منخفضًا أثناء الليل وفي الصباح.

كما أثبتت دراسة حديثة، أن النظام الغذائي قليل الدسم له فوائد إيجابية كبيرة طويلة الأمد على صحة المرأة، فزيادة حصص الفاكهة والخضروات والحبوب يقلل الوفاة جراء الإصابة بسرطان الثدي، ويبطئ تطور مرض السكري ويمنع أمراض القلب التاجية.



