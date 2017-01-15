عوامل تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الشهيرة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن، حيث يسبب ذلك صداعا شديدا وضيقا فى التنفس وعدم القدرة على بذل أى مجهود، لذلك ينصح المريض بتناول العلاج فى مواعيده المضبوطة حتى لا يؤثر على الصحة.

وبحسب ما ذكره موقع mayoclinic ، فإن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم وهى:

-التقدم فى العمر يزيد من خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم، حيث ينتشر ارتفاع ضغط الدم بين الرجال فوق سن الـ 64 وتزيد احتماليته بين النساء بعد سن الـ 65.

-التاريخ العائلى يزيد من احتمالية الاصابة بارتفاع ضغط الدم، فإذا كان أحد أفرا العائلة مريض ضغط مرتفع فقد ينتقل للأبناء.

-زيادة الوزن والسمنة المفرطة تزيد من خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم.

-عدم ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدنى قد يعرضك لارتفاع ضغط الدم وزيادة معدلات ضربات القلب.

-التدخين يسبب تلف الشرايين ويؤثر على صحة القلب ويسبب ارتفاع الضغط.

-الإفراط فى تناول الملح فى الوجبات اليومية يعرضك لارتفاع شديد فى ضغط الدم.

-نقص البوتاسيوم فى النظام الغذائى يزيد من خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم.

-الإكثار من تناول المشروبات الكحولية يؤثر على القلب والضغط.

-الضغط النفسى والعصبى يزيد من خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم، كما يؤثر على صحة القلب.



