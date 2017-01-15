الذكاء الاصطناعي يتنبأ بسرطان الثدي قبل الإصابة بخمس سنوات

أعلن مختبر علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هذا العام عن تطوير نموذج يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، ويقوم على نظام التعلم العميق، ويمكنه توقع حدوث سرطان الثدي حتى خمس سنوات قبل الإصابة .



فى هذا النموذج تغلب الباحثون على نقاط الضعف فى النماذج السابقة ، والتى كانت تعتمد في بحثها بشكل أساسي على فحص المرضى ذوات البشرة البيضاء، وصمم النموذج الجديد بناءعلى عينات متساوية من ذوات البشرة البيضاء والسوداء على حد سواء.

وأظهرت دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في منشور للمدونة أن النساء السود أكثر عرضة بنسبة 42 في المائة من النساء البيض للوفاة من سرطان الثدي، ويمكن أن يكون أحد العوامل المساهمة في ذلك هو عدم تعرضهن لتقنيات الكشف المبكر الحالية.

وشملت عينة الدراسة صور الأشعة السينية (أشعة الماموجرام)على الثدى لأكثر من 60 ألف مريض، وأكثر من 90 ألف صورة مجمعة من مستشفى ماساتشوستس العام، واستخدم فيها نظام التعلم العميق ليستطيع استيعاب وتعلم هذا الكم الهائل من البيانات، وتحديد الأنماط المناسبة، وهو ما لا يمكن استيعابه من قبل الأطباء البشريين، نظرا لأنه لا يعتمد على الافتراضات، أو المعرفة المسبقة حول عوامل الخطر، وهو ما يجعلهم يدورون في إطار عمل محدود، وعلى العكس من ذلك فقد أظهرت نتائج الدراسة أنها أكثر دقة، لاسيما عند اكتشاف ما قبل التشخيص والتنبؤ المبكر.

وبشكل عام يهدف المشروع إلى مساعدة أخصائيي الرعاية الصحية على وضع برنامج الفحص الصحيح للأفراد في رعايتهم، والقضاء على النتائج المفاجئة للتشخيص المتأخر، ويأمل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن يتم استخدام هذه التقنية أيضًا لتحسين الكشف عن الأمراض الأخرى التي تعاني من مشكلات مماثلة.

https://techcrunch.com/2019/06/26/mit-ai-tool-can-predict-breast-cancer-up-to-5-years-early-works-equally-well-for-white-and-black-patients/?fbclid=IwAR1z8MRc37ADbdocXRaIB3-D9XBpg0TAcVR2C3Mpf8Sb3Dno15ehpEedA3M

