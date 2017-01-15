البحث العلمى: تكريم 2215 عالما خلال ستين عاما فى عيد العلم

أعلنت اكاديمية البحث العلمى أن الدولة قامت بتكريم 2215 عالما ومنحهم جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية منذ عام 1958 وحتى 2018،وتم تكريمهم من خلال احتفالية عيد العلم الذى تنظمه الأكاديمية برعاية وتشريف رئيس الجمهورية.

وأوضحت الأكديمية أنه منذ إنشاء الجوائز وحتى الآن، جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة الاولى من بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، حيث حصلت على 572 جائزة، ثم تأتي جامعة عين شمس فى المرتبة الثانية بعدد 426 جائزة، ثم المركز القومى للبحوث بعدد 328، ويليه جامعة الأسكندرية بعدد 265، وجاءت جامعة المنصورة فى المرتبة الخامسة بعدد 140 جائزة. وكانت نسبة السيدات الحاصلات على جوائز الدولة 10% فقط من اجمالى عدد الباحثين بعدد 224 فائزة فى حوالى 32 جهة بحثية.

جاء ذلك بمؤشر البحث العلمى الشهري:الذى يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.



