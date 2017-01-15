"مجموعة الـ20" تصدرون بيانا حول مبادئ الذكاء الاصطناعي

أصدر وزراء التجارة والاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين بيانا حول الخطوط الإرشادية العريضة للاستخدام المناسب للذكاء الاصطناعى.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية فى نشرتها باللغة الانجليزية ان البيان الصادر في ختام اليوم الأول من الاجتماعات - التى تعقد فى مدينة تسوكوبا الواقعة شمال طوكيو - اكد على مجموعة من المبادىء ومن بينها ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعى بطريقة تنطوى على احترام حقوق الإنسان ومشاركة الجميع فى ثماره.





واكد البيان أيضا ان تدفق المعلومات ينمو بشكل متزايد فى العالم بأسره ويتعين مع هذا التدفق ضرورة تأمين الخصوصية وتعزيز الاعتبارات الأمنية استنادا الى القوانين المحلية والدولية على السواء.





من جانبه، اكد وزير التجارة اليابانى، هيروشيجا سيكو ان جميع المشاركين فى الاجتماع اتفقوا على ان تدفق المعلومات بشكل حر من شأنه ان يؤدى في النهاية إلى تحقيق التنمية فى دول العالم بأسرها ومن بينها الدول النامية .





ومن المنتظر ان يركز المشاركون في الاجتماع غدا الأحد على بحث القضايا المتعلقة بالتجارة.