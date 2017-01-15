دراسة: عمال "اللحام" الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

نشرت صحيفة "التليجراف" البريطانية مقالا يحتوى على دراسة تثبت أن العمال الذين يتعرضون لأبخرة اللحام أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، وتؤكد الدراسة صحة ذلك بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى مثل التدخين. فى حين قالت باحثة في جامعة يوتا إن هذا الاكتشاف ليس بجديد، فقد تم تصنيف أبخرة اللحام سابقا على أنها مسببة للسرطان.

وأضافت الباحثة، التي لم تشارك في الدراسة، أنه "على الرغم من ملاحظة أن عمال اللحام يعانون من ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة فهناك العديد من العوامل الأخرى بما في ذلك التدخين والتعرض للأسبستوس وغيره من المواد المسببة للسرطان والتي من المحتمل أن تسهم في هذا الخطر المتزايد".

وخلال الدراسة الحالية، فحص الباحثون بيانات من 45 دراسة سابقة شارك فيها نحو 17 مليون شخص، وبشكل عام زاد احتمال إصابة عمال اللحام أو من يتعرضون لأبخرة اللحام بسرطان الرئة بنسبة 43%.

يذكر أن نحو 110 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم يتعرضون لأبخرة اللحام، سواء من عمال اللحام أو المارة.



