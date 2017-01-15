مواطنان يونانيان في رحلة ببحر إيجه لرفع الوعي البيئي

انطلق اثنان من رواد البيئة اليونانيين من الشواطئ اليونانية في قوارب الكاياك، في مستهل رحلة يزوران خلالها 10 جزر في بحر إيجه من أجل رفع مستوى الوعي حول التلوث في البحار.







ويخطط المواطنان لعبور بحر إيجه بالتجديف بالقارب خلال 8 أيام يقطعا خلالها أكثر من 160 ميلا بحريا.





وقال أحدهما، إن رحلة هذا العام، التي بدأت أمس، تعتبر بمثابة صرخة بشأن مستقبل بحر إيجه والبحر المتوسط وجميع البحار حول العالم.





وهذه هي الرحلة الاستكشافية التاسعة على التوالي لهذا الفريق من التجديف، والهدف هو التجديف من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 مساء كل يوم، من أجل رفع مستوى الوعي العام حول التلوث والصيد الجائر في البحر المتوسط وجميع البحار والمحيطات الأخرى في العالم.







