دراسة: مشروبات "الدايت" تسبب زيادة الوزن

كشفت دراسة علمية حديثة في جامعة سيدني الأسترالية، نشرتها صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، عن التأثير السلبي للسكريات الاصطناعية، حيث أكد الاكتشاف الجديد أن السكريات الاصطناعية في مشروبات "الدايت" تزيد من البدانة وارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت الدراسة أن هذه السكريات تؤدي إلى حدوث تسمّم للبكتيريا الصديقة في الأمعاء، وهي بكتيريا تساعد على الهضم وتقوم بدور كبير في مناعة الجسم، وتُستخدم هذه السكريات في مشروبات "الدايت"، ويتم ترويجها باعتبار أنها تساعد على خفض الوزن بينما هي في الحقيقة من عوامل زيادته وفقا للدراسة الحديثة.

وانتهت نتائج الدراسة، إلى أن "اتباع حمية غذائية تحتوي على هذه البدائل للسكر، مع قليل من الكربوهيدرات يؤدي في الواقع إلى البدانة، حيث تسبب زيادة الشهية والإحساس بالجوع، وبالتالي يزداد الوزن".



