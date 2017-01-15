ارتفاع مخاطر الاكتئاب بين الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب

ذكر باحثون بريطانيون أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالاكتئاب الشديد ، ولكن فقط فى السنوات الخمس الأولى بعد تشخيص حب الشباب .



فقد قامت المجلة البريطانية للأمراض الجلدية بتحليل بالبيانات المسجلة من قبل شبكة تحسين الصحة ، وهى قاعدة بيانات كبيرة للرعاية الأولية فى المملكة المتحدة .

وجد الباحثون أن خطر الإصابة بالاكتئاب الشديد كان أعلى خلال عام واحد من تشخيص حب الشباب - وهو خطر أعلى بنسبة 63 % مقارنة بالأفراد دون حب الشباب - وانخفض بعد ذلك.. كما تشير النتائج إلى أنه من الأهمية بمكان أن يقوم الأطباء بمراقبة أعراض الحالة المزاجية في المرضى الذين يعانون من حب الشباب والشروع في علاج سريع للاكتئاب أو طلب استشارة من طبيب نفسي عند الحاجة .

واكد الدكتور"إيزابيل فاليراند"، الأستاذ فى جامعة "كالجارى فى كندا" :" هذه النتائج تسلط الضوء على وجود صلة بين مرض جلدي والمرض العقلي .. نظرا لخطر الإصابة بالاكتئاب كان أعلى في الفترة التي تلت أول مرة قدم فيها أحد المرضى إلى الطبيب لعلاج مشكلات حب الشباب ، فإنه يظهر مدى تأثير بشرتنا على تأثيرنا".

وأضاف :" بالنسبة لهؤلاء المرضى الذين يعانون من حب الشباب - الناجم عن أكثر من عيب في الجلد - يمكن أن يفرض مخاوف صحية نفسية كبيرة ويجب أن يؤخذ على محمل الجد ".



