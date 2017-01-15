اكتشاف مادة غامضة تشبه الهلام على الجانب البعيد من القمر

اكتشف المسبار الصيني "يوتيو-2" من البعثة الصينية تشانج آه —4، التي تشارك في دراسة الجانب البعيد من القمر، مادة مختلفة تمامًا عن المواد الأخرى الموجودة سابقًا على سطح القمر.

وبحسب البيانات على موقع البعثة، في 28 يوليو، فحص المتخصصون الصور التي التقطت بواسطة الجهاز ولاحظوا وجود مادة مجهولة في أحد الحفر. بعد ذلك، تقرر إعطاء أمرا بتحليل ليس فقط المادة التي عثر عليها، ولكن أيضًا التضاريس القريبة من الحفرة المذكورة.

لقد وجد العلماء أن هذه المادة لها "لون غير عادي" وتبدو وكأنها مادة هلامية، لكن أصلها لم يثبت بعد.

يذكر أن المركبة الفضائية تشانج آه-4" الحاملة للمركبة القمرية Yuytu-2 قد هبطت بنجاح على سطح القمر، وتحديدا في الجانب المظلم منه في 3 يناير، وبعد عدة ساعات أرسلت أول صور للجانب المظلم من القمر. وتم إجراء أول دراسة بيولوجية.

تعتبر المركبة الفضائية تشانج آه —4 محطة قمر ثابتة ومركبة فضائية في آن واحد، وتم إطلاقها في السابع من ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم، من مركز شيتشانغ للملاحة في مقاطعة سيشوان الجنوبية الغربية.

يتضمن البرنامج الصيني "تشانجي" الذي سمي على اسم آلهة القمر الأسطورية ثلاث مراحل: رحلة قمر صناعي حول الأرض، والهبوط على القمر والعودة من القمر إلى الأرض. وقد تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من البرنامج بنجاح.



