فيسبوك: "لا أدلة على استخدام روسيا بغرض التأثير على نتيجة بريكست"

قال نِك كليغ، نائب رئيس الحكومة البريطانية السابق ومدير الشؤون الخارجية في فيسبوك حاليا، إنه لا توجد أي أدلة تثبت أن روسيا استخدمت فيسبوك للتأثير على نتيجة الاستفتاء الذي جرى في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ونفى كليغ، الذي شغل منصب نائب رئيس حكومة الائتلاف التي شكلها حزبا المحافظين والليبراليين الأحرار، والذي عُيّن مديرا في فيسبوك في أكتوبر الماضي، المزاعم القائلة إن شركة "كمبريج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات السياسية والمتخصصة في جمع المعلومات وتحليلها كان لها تأثير على قرار الناخبين في خروج بريطانيا في الاستفتاء الذي أجري في يونيو 2016.

يذكر أن الشركة المذكورة جمعت معلومات عن نحو 87 مليون شخص من خلال تطبيق يحاكي اختبارا للشخصية.

وقال كليغ لبي بي سي إن فيسبوك أجرت تحليلات وافية للمعلومات المتوفرة لديها، ولم تعثر على وجود أي "محاولات ذات قيمة" من جانب جهات خارجية للتأثير في نتيجة الاستفتاء.

وأضاف الزعيم السابق لحزب الليبراليين الأحرار البريطاني، أن الإعلام التقليدي كان له تأثير أكبر بكثير على آراء الناخبين في العقود الأربعة الأخيرة من تأثير الإعلام الإلكتروني الحديث.



