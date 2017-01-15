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اختبار دم يكشف "القاتل الصامت" في الأطفال

اختبار دم يكشف "القاتل الصامت" في الأطفال

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طور باحثون أمريكيون في مستشفى سينسيناتي للأطفال بولاية إيداهو، اختبار دم يمكنه الكشف عن درجة إصابة الأطفال بـ "الإنتان" أو "تعفن وتسمم الدم"، الذي يصفه الأطباء بأنه "القاتل الصامت" الذي يهدد حياة ملايين الأطفال حول العالم.

ويرى الأطباء أن "تسمم الدم" حالة مرضية خطرة تتميز بتفاعل التهابي، وتنتج عنها عدوى جرثومية أو بكتيرية حادة في الدم والأنسجة، وتحدث نتيجة التهابات موضعية، مثل الرئتين والمسالك البولية والجلد والأوعية الدموية.

ووفقًا للباحثين يبحث الاختبار عن 5 بروتينات يفرزها الجهاز المناعي في الدم ترتبط بالحالة المرضية، ويأمل الباحثون أن يتم استخدام الاختبار في المختبرات والمستشفيات في غضون العامين المقبلين، بحسب الدراسة التي نشرت في دورية "Science Translational Medicine".

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