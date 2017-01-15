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مشروع بيوتكنولوجى ياباني ينتج سترة من البروتين الصناعي

مشروع بيوتكنولوجى ياباني ينتج سترة من البروتين الصناعي

تاريخ النشر

أعلنت شركة يابانية للبيوتكنولوجي عن تدشين خط إنتاج اعتبارا من شهر ديسمبر القادم لإنتاج سترة من نسيج منتج من البروتين الصناعى.

وأعلنت شركة (سبيبر) أنها قادرة حاليا على إنتاج بروتين معالج جينيا من خلال عملية خاصة تعتمد على البنزين.

وتعتقد الشركة أن المادة الجديدة يمكن أن توفر حلولا دائمة لاحتياجات صناعة الملابس للتحول عن المواد البتروكيماوية والمواد المنتجة من الحيوانات..ومن المتوقع ألا يتم الإنتاج التجاري قبل عام 2021 بعد انتهاء تشييد المصنع في رايانج بتايلاند.


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