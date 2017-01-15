اليوم.. بدء أعمال الندوة الدولية حول"الإشعاعات الطبية" في فيينا

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى العاصمة النمساوية (فيينا ) أعمال الندوة الدولية حول المعايير والتطبيقات ، وضمان الجودة في قياس الجرعات الإشعاعية الطبية ، وتستمر ثلاثة أيام .







وأفادت مصادر فى الوكالة الدولية بأن الهدف الرئيسي من الندوة هو توفير منتدى يمكن من خلاله نشر التطورات في قياس الجرعات الإشعاعية والطب الإشعاعي ، والحماية من الإشعاع ، والمعايير المرتبطة بها ، وتبادل المعرفة العلمية.





وأشارت إلى أن الندوة ستغطي جميع التخصصات في الطب الإشعاعي ، والوقاية من جرعات الإشعاع الضارة ، مع التركيز بشكل خاص على تلك المجالات التي تحسن فيها توحيد قياس الجرعات خلال السنوات الأخيرة.





وذكرت المصادر أنه سيتم تقييم الوضع الحالي للقياسات الجرعية للإشعاع الطبي ، مع تحديد الاتجاهات المستقبلية والمجالات المحتملة للتطور ، لافتة إلى الندوة سوف تنتهي إلى صياغة توصيات هامة للمجتمع العلمي.





يذكر أنه يشارك فى فعاليات الندوة عدد من علماء الفيزياء الطبية ، وعلماء يعملون في قياس الجرعات الإشعاعية ، إلى جانب عدد من قيادات وكالة الطاقة النووية ، والهيئات الدولية المعنية .



