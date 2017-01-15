اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

غرفة التجارة الفرنسية بمصر تطلق دورات تدربية حول جودة الهواء

غرفة التجارة الفرنسية بمصر تطلق دورات تدربية حول جودة الهواء

تاريخ النشر

أطلقت لجنة الصحة بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر اليوم الاثنين دورات تدربية حول جودة الهواء في المؤسسات الصحية بالتعاون مع شركة ايجينيرالفرنسية .

وأكد مدير عام شركة ايجينير في الشرق الأوسط وإفريقيا المهندس جوزيف مسلم - في دورة تدريبية عقدت اليوم بمقر الغرفة - أهمية اعتماد معايير تطهير الهواء في المؤسسات الصحية وبشكل خاص في المستشفيات ومصانع الأدوية بهدف الحد من التلوثات الكيميائية والبكتريا المعدية .

من جانبه ...أعلن مدير عام الغرفة حسن بهنام عن تنظيم دورات مماثلة في المستقبل بناء على رغبة الجهات المصرية المعنية بهدف تحسين جودة المؤسسات الصحية في مصر وذلك في إطار نشاط الغرفة الفرنسية الهادف إلى دعم تبادل الخبرات الفرنسية المصرية والمساهمة في تطوير القطاع الصحي المصري خاصة بعد صدور منظومة التأمين الصحي والتي تحتوى على معايير عديدة في الجودة ضمن نظام اعتماد المستشفيات.

يشارك في تلك الدورات نخبة من مهندسي ومدراء الجودة والأطباء والممرضات من مستشفيات القاهرة ووزارة الصحة والسكان.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content