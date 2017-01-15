غرفة التجارة الفرنسية بمصر تطلق دورات تدربية حول جودة الهواء

أطلقت لجنة الصحة بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر اليوم الاثنين دورات تدربية حول جودة الهواء في المؤسسات الصحية بالتعاون مع شركة ايجينيرالفرنسية .



وأكد مدير عام شركة ايجينير في الشرق الأوسط وإفريقيا المهندس جوزيف مسلم - في دورة تدريبية عقدت اليوم بمقر الغرفة - أهمية اعتماد معايير تطهير الهواء في المؤسسات الصحية وبشكل خاص في المستشفيات ومصانع الأدوية بهدف الحد من التلوثات الكيميائية والبكتريا المعدية .

من جانبه ...أعلن مدير عام الغرفة حسن بهنام عن تنظيم دورات مماثلة في المستقبل بناء على رغبة الجهات المصرية المعنية بهدف تحسين جودة المؤسسات الصحية في مصر وذلك في إطار نشاط الغرفة الفرنسية الهادف إلى دعم تبادل الخبرات الفرنسية المصرية والمساهمة في تطوير القطاع الصحي المصري خاصة بعد صدور منظومة التأمين الصحي والتي تحتوى على معايير عديدة في الجودة ضمن نظام اعتماد المستشفيات.

يشارك في تلك الدورات نخبة من مهندسي ومدراء الجودة والأطباء والممرضات من مستشفيات القاهرة ووزارة الصحة والسكان.



