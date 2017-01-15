ختام أعمال المؤتمر السنوي 35 للجمعية الأوروبية للتكاثر البشري في فيينا

دعا المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين للجمعية الأوروبية للتكاثر البشري والأجنة "ايشري" إلى تكثيف التعاون الدولي والأبحاث العلمية التي تعمل على تحسين الصحة العامة وتفادي الأمراض الوراثية وتشوهات الأجنة وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للسيدات في مرحلة الإنجاب وأثناء فترة الحمل.



جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا واستمر ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من الأطباء والخبراء والباحثين والطلاب من مختلف دول العالم.



وذكرت إادارة المؤتمر أنه على مدار جلسات وورش عمل المؤتمر تم توفير منتدى لتبادل ومناقشة الأفكار الطبية والعلمية الجديدة فى الهندسة الوراثية وعلوم التكاثر.

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