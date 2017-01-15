خبراء يضعون خطة للقضاء على الملاريا بحلول عام 2050

قال خبراء صحة عالميون إنه يمكن القضاء على مرض الملاريا في غضون 30 عاما وإنه يجب على منظمة الصحة العالمية عدم التقاعس عن تحقيق هذا الهدف.



وفي تقرير يتناقض مع نتائج توصلت إليها مراجعة للملاريا قادتها منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي قال 41 اخصائيا إنه يمكن القضاء على الملاريا تماما بحلول عام 2050.

ولكن التقرير قال إنه لتحقيق هذا الهدف يجب على الحكومات والعلماء ومسئولي الصحة العامة ضخ قدر أكبر من الأموال والاستعانة بالابتكارات لمكافحة هذا المرض والبعوض الذى ينقله وهو ما يحتاج إلى "طموح والتزام وشراكة بصورة لم تحدث من قبل"، حيث تعد الملاريا أحد أقدم وأكثر الأمراض فتكا في العالم.

وقال ريتشارد فيتشيم مدير المجموعة العالمية للصحة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو والذي شارك في رئاسة مراجعة للقضاء الملاريا بتكليف من دورية لانسيت "لفترة طويلة جدا كان القضاء على الملاريا حلما بعيدا ولكن لدينا الآن دليلا على إمكانية وضرورة القضاء على الملاريا بحلول 2050، "علينا تحدي أنفسنا بأهداف طموحة والالتزام بالعمل الجريء اللازم لتحقيقها".

ويأتي رأي لجنة لانسيت بعد بضعة أسابيع من نشر منظمة الصحة العالمية تقريرا لها بشأن ما إذا كان يمكن القضاء على الملاريا والذي خلص إلى أنه لا يمكن القضاء هذا المرض في أي وقت قريب وأن تحديد أهداف غير واقعية بتكلفة غير محددة وبدون إطار زمني معين يمكن أن تؤدي إلى "إحباط وردود فعل عكسية".

وأصابت الملاريا 219 مليون شخص تقريبا في 2017 وأودت بحياة نحو 435 ألفا منهم أغلبهم من الرضع والأطفال في أفقر المناطق بأفريقيا.



