دراسة حديثة تؤكد العلاقة بين فقر الدم ومرض الخرف

ربطت دراسة حديثة نشرت مؤخرا بين اضطراب مستويات الهيموجلوبين فى الدم وإمكانية تأثيرها على العقل والإصابة بمرض الخرف، وبينت أن مستويات الهيموجلوبين فى الدم إذا كانت أعلى أو أقل من المعتاد تزيد من خطر الإصابة بالخرف مع التقدم فى العمر.

ولا يقتصر نقص الهيموجلوبين على فقر الدم فقط، انما يرتبط بعدد من النتائج الصحية الضارة مثل السكتة الدماغية و امراض القلب التاجية أيضا.

وقرر باحثون من مركز إراسموس الطبي في روتردام بهولندا البحث عن روابط بين مستويات الهيموغلوبين وفقر الدم والخرف،ونشروا النتائج هذا الأسبوع في مجلة طب الأعصاب.

وكانت هناك تجارب سابقة حاولت إيجاد علاقة بين فقر الدم والخرف، لكن معظم الدراسات تابعت المشاركين لمدة 3 سنوات فقط في المتوسط، إلا أن التغيرات الطفيفة فى العديد من المؤشرات السلوكية أو النظام الغذائى أو التمثيل الغذائى لم تكن كافية لايجاد العلاقة الوطيدة بين الظاهرتين، لذلك قرر الباحثون تمديد فترة البحث ومتابعة المرضى لتصل إلى 12 عاما، جمعوا فيها بيانات من 12305 فرد بمتوسط عمر 65 عاما ، لم يكن لدى أى منهم مرض الخرف فى بداية الدراسة، وتم فحص الهيموجلوبين لديهم فى بداية التجربة وكان 6.1% من المشاركين يعانون من فقر الدم، وزادت معدلات فقر الدم في الذكور مع تقدم العمر، بينما كان فقر الدم الأكثر شيوعا في الإناث قبل انقطاع الطمث.

فحص الباحثون خلال فترة التجربة دماغ 5319 مشاركا، لتقييم معدلات تدفق الدم فى جميع أنحاء الدماغ ، وفحص علامات مرض الأوعية الدموية، والاتصال بين المناطق المختلفة فى الدماغ، وخلال التحليل استأثر العلماء بمجموعة من المتغيرات التي قد تشوه النتائج وشملت العمر والجنس والتدخين، واستهلاك الكحول، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، والسكري، ووظائف الكلى، ومستويات الكوليسترول في الدم، ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات الهيموجلوبين العالية أو المنخفضة لديهم زيادة في خطر الإصابة بالخرف مقارنةً بالأفراد ذوي المستويات المتوسطة المدى.

وعلق الباحثون فى دراستهم "بالمقارنة مع عدم وجود فقر الدم، كان وجود فقر الدم مرتبطًا بزيادة قدرها 34 ٪ في خطر الإصابة بجميع أسباب الخرف، وزيادة بنسبة 41 ٪ في مرض الزهايمر".

وعندما قام الباحثون بتحليل بيانات التصوير بالرنين المغناطيسى وجدوا الأشخاص الذين يعانون من مستويات أعلى وأقل من الهيموجلوبين لديهم انخفاض في الاتصال بين مناطق المخ، و أن الاشخاص الذين يعانون من فقر الدم هم أكثر عرضة بنسبة 45% للإصابة بتشوهات هيكلية فى الأوعية الدموية لأدمغتهم، و هو ما يسبب بقع نزيفية صغيرة، ما يؤثر على انخفاض المعرفة لدى الشخص وإصابته بالخرف.

والهيموجلوبين هو البروتين الموجود فى خلايا الدم الحمراء، و هو مسئول عن نقل الاكسجين من الرئتين الى بقية الجسم، و عادة ما يشير نقص الهيموجلوبين إلى مرض فقر الدم (الانيميا)، و هو واحد من أمراض اضطرابات الدم الأكثر شيوعا فى جميع انحاء العالم وهو يؤثر على ما يقدر بنحو 1.62 مليار شخص.

وعلى الرغم من أن الدراسة الجديدة قوية - حيث استخدمت بيانات مفصلة والتحكم في مجموعة واسعة من المتغيرات - فإن هناك بعض العوامل التى أغفلها الفريق أثناء الدراسة مثل قياس مستويات الحديد وفيتامين ب، والتي يمكن أن تلعب دوراً في التفاعل ، كذلك كان المشاركون من أصل أوروبى، و لم تشمل الدراسة أفراد من أجناس أخرى وهو ما يمكن أن يجعل الاختلاف المكانى مؤثرا على صحة الأفراد.

غير أن الدراسة فى حد ذاتها تعتبر قوية، نظرا لدور الهيموجلوبين الفعال فى نقل الأكسجين إلى جميع أنجاء الجسم، كذلك فإن نسبة لزوجة الدم تعتبر مؤثرة، فإذا كانت اللزوجة عالية يصعب على الدم الوصول إلى الشعيرات الدموية الدقيقة مثل التى تتواجد فى المخ، وهو ما يمكن أن يسبب الالتهاب و قد يتلف المخ.

ويؤكد الباحثون أنه من المتوقع أن يزداد انتشار الخرف ثلاثة أضعاف خلال العقود المقبلة، مع توقع حدوث أكبر الزيادات في البلدان التي يكون فيها معدل فقر الدم هو الأعلى نظرًا لأن الخرف يمثل مصدر قلق كبير ومتزايد، ولأن فقر الدم منتشر على نطاق واسع، فإن فهم الطريقة التي تعمل بها هذه العلاقة هو أولوية قصوى.



