جهاز حاسوب لكل طالب بجميع مدارس اليابان بحلول عام 2025

ذكرت وزارة التعليم اليابانية أن اليابان تهدف إلى توفير جهاز حاسوب لكل طالب في المدارس بحلول عام 2025 تقريبًا، وسيتم تضمين هذا الهدف في خطة الوزارة الجديدة لتحسين البيئة التعليمية من خلال استخدام التكنولوجيا.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على الإنترنت أنه وجدت دراسة استقصائية أجرتها الوزارة في مارس 2018 أن أجهزة الكمبيوتر موزعة في المتوسط بمعدل محطة حاسوب طرفية واحدة لكل 6ر5 طالب في المدارس الابتدائية والثانوية العامة في جميع أنحاء البلاد.

لزيادة عدد أجهزة الكمبيوتر في المدارس أظهرت خطة الوزارة أمثلة على كيفية شراء أجهزة الكمبيوتر بتكاليف أقل كما ستدرس الوزارة السماح للطلاب بإحضار أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم إلى المدرسة.



