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تلاميذ روس يبتكرون قفازا للتحكم بـ "الدرونات"

تلاميذ روس يبتكرون قفازا للتحكم بـ "الدرونات"

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أعلن المكتب الصحفي لحلقات المبادرة الوطنية للتكنولوجيا، أن طلاب مدرسة روسية ابتكروا قفازا للتحكم بـ "الدرونات" وتوجيهها.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب أن "فريقا من طلاب إحدى المدارس في موسكو ابتكروا قفازا لتوجيه "الدرون" بيد واحدة والتحكم به، ويتميز القفاز بعدم ارتباطه بالكمبيوتر".

وكل ما يحتاجه هذا القفاز للعمل بطارية 9 فولت. وبحركة محددة أو وضعية في المكان، أو للتسارع يطلق القفاز إشارات على شكل أرقام يفهمها "الدرون"، حيث كل رقم له حركة معينة مثبتة في برنامجه.

يذكر أن حلقات المبادرة الوطنية للتكنولوجيا هي جمعية لعموم روسيا تضم المبادرين والمبدعين، وقد تم إنشاؤها على أساس المعهد الوطني للتكنولوجيا. وتهدف هذه الجمعية إلى إنشاء نظام بيئي في روسيا، يوحد عشاق التكنولوجيا والشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية، ومشاريع التعليم والعلوم وأعمال التكنولوجيا التجارية.


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