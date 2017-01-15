دراسة : قلة النوم تؤثر سلبا على مستوى الذاكرة لدى كبار السن





ذكرت دراسة طبية حديثة أن قلة النوم ليلا قد تؤثر سلبا على القدرة على تذكر الأحداث الماضية.



وأكدت الدراسة، التي نشرت فى عدد يونيو من مجلة "فرونتيرز" الطببة للعلوم العصبية، أهمية النوم في الحفاظ على الأداء المعرفي الجيد، وقسمت الدراسة المشاركين إلى فئتين من البالغين الأصغر سنا ( 18 -37 عاما )، وكبار السن من (56 - 76 عاما).. وتم إعطاء المشاركين مقاييس تسارع يمكن ارتداؤها لقياس مدة النوم والجودة خلال 7 ليال.

وقالت الدكتورة أودرى دوراتى الأستاذ فى "معهد جورجيا للتكنولوجيا" فى الولايات المتحدة "كان للتغير الليلي ليلا لدى كبار السن تأثير كبير على أدائهم في الاختبارات التي تهدف إلى تقييم الذاكرة العرضية".



