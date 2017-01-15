انطلاق منتدى القاهرة الأول للعلوم بالمركز القومي للبحوث

أطلق المركز القومي للبحوث منتدى القاهرة للعلوم الأول بعنوان "دبلوماسية العلوم والتطورات الحديثة في علم البيولوجي"

ويأتي المتدى ثمرة التعاون العلمي بين المركز القومي للبحوث واللجنه الوطنية للعلوم البيولوجية ومؤسسه اليكسندر فون هومبلدت بألمانيا والأتحاد الدولي للعلوم البيولوجية ومعهد البحوث الوطني الأيطالي.

سوف ويعقد "منتدى القاهرة للعلوم: دبلوماسة العلوم والتطورات الحديثة في علم البيولوجي" في المركز القومي للبحوث خلال الفترة 19-21 نوفمبر2019 برعاية أ.د.

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ.د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي و أ.د. محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث.

يتناول المنتدى التطورات الحديثة في مجال التنوع البيولوجي وحماية البيئة والموارد الطبيعية. كما يتناول دور التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والذكاء

الاصطناعي في علم البيولوجي.



