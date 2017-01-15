التصويب الجيني وأولويته لمصر فى ندوة بمسرح السلام

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الخميس، ندوة "تكنولوجيا التصويب الجيني وأولويته لمصر".





نظم الندوة اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية،بحضور أكثر من 400 باحث ومتخصص فى مجال الهندسة الوراثية ونخبة من العلماء البارزين .







وتهدف الندوة التي اقيمت بمسرح السلام، إلي تنمية الوعي عند الباحثين عن التعديل الوراثي وتطبيقاته، ومناقشة التقنيات الحديثة المستخدمة للتحسين الوراثي وتطبيقاتها في مجال الزراعة والغذاء والصحة، وتقييم النتائج الحالية لتقنيات التصويب الوراثي التي استخدمت كوسائل حديثة امنة في التحسين الوراثي في الكائنات،.





وأكد الدكتور محمود صقر تنامى النجاحات في تطبيقات " تكنولوجيا التصويب الجيني وأولوياته لمصر"، وهى تقنية لا يتجاوز عمرها بضع سنين فقط وذلك لتحديد السبل التى تحقق اهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية الدولة وخطتها الإستراتيجية في العلوم والابتكار 2030 وخاصة فى مجال التكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل، وهي من أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة، وانعكاسات هذه التكنولوجيا على المجتمع ومن ثم وضع آليات وسبل لانطلاقة هذه التكنولوجيا وتحديد التوافق بما لها وما عليها من الجوانب الأخلاقية في ظل النظام العالمي الذي يحكمه اتفاقيات وقوانين دولية وذلك لمنفعة البشرية.





وأوضح ان أكاديمية البحث العلمى تولى أهمية قصوى للثقافة العلمية حيث تعتبر الأكاديمية أكبر ناشر علمى في مصر والمنطقة وتمثل الزراع الفنى للبحث العلمى في مجال النشر العلمى. وتقوم بنشر 152 دورية من خلال المبادرة الحديثه لنشر الدوريات المصرية واتاحتها طبقا للمعايير الدولية بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى، كما تنشر أكثر من 84 دورية علمية فى شتى المجالات العلمية المختلفة والتى تصل الى 50 دورية الى جانب الدوريات فى العلوم الهندسية والزراعية والوراثية ودوريات فى الحاسب الآلى ودورية فى التجارة وادارة الأعمال والتى تعد الأولى فى العمل مع الناشرين الدوليين، وذلك بالتعاون مع أكبر الناشرين على مستوى العالم.





واضاف صقر انه قد صدر عن الأكاديمية 53 كتابا في المجالات العلمية المختلفة، منهم 10 كتب في عام 2019، كما تصدر الأكاديمية سنوياً سلاسل من الكتب العلمية ومجلة شهرية (العلم) بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر تنتج أفلام ورسوم متحركة ومسلسلات كارتون بالتعاون مع الأزهر الشريف، وكلها جهود تهدف إلى نشر الثقافة العلمية وإثراء العلم بأسلوب علمي مبسط وتسليط الضوء على العلماء المصريين، ويراعى في إصدارات الأكاديمية أن تخاطب القارئ غير المتخصص والمتخصص.



