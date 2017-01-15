القهوة تحمى من الصلع وتساعد على نمو الشعر

عكف مجموعة من الخبراء على ابتكار طريقة جديدة ورخيصة لمكافحة الصلع عند الرجال؛ حيث بحث خبراء إحدى المؤسسات العلمية الألمانية إمكانية تقوية بصيلات الشعر وتخليص الرجال من مشكلة الصلع؛ من خلال مد خصيلات الشعر بالقهوة.







ويؤكد الخبراء أن خصائص القهوة، تتوغل عميقًا في جذور الشعر وتحييد التستوستيرون الذي يسبب فقدان الشعر وظهور الصلع؛ واكتشفوا ذلك عندما وضعوا مصل القهوة والشعر البشري في أنبوبة اختبار ولاحظوا سرعة نمو الشعر.





وأوضح الخبراء أن القهوة تحطم الحاجز وتساعد على نمو الشعر كما تؤثر في العضلات المحيطة ببصيلات الشعر؛ ولتحسين نمو الشعر ووقف تساقطه، يمكن وضع الكافيين على بصيلات الشعر، حيث تبين أن هذه الطريقة أوقفت تساقط الشعر عملية الصلع بنسبة 20 %. وأن شرب القهوة لا يعطي نفس النتائج، لأنه من أجل ذلك يجب تناول أكثر من 50 كوبا من القهوة في اليوم.











