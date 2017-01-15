جامعة القاهرة على رأس 50 جامعة عالمية فى تخصصات الصيدلة وعلم الأدوية

نجحت جامعة القاهرة ولأول مرة في تاريخها- لتصبح على رأس 50 جامعة عالمية في تخصصات الصيدلة وعلم الأدوية، وتحتل المركز 101 عالميًا في علوم الحاسب ونظم المعلومات، والهندسة المدنية والإنشاءات، واللغات الحديثة والعلوم الطبية، وتحتل المركز 176 في قطاع الهندسة والتكنولوجيا و208 في القطاع الطبي و271 في العلوم الاجتماعية والإدارية و296 في قطاع الآداب والإنسانيات ضمن أول 300 جامعة على مستوى العالم.





وأوضح د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن نتائج تصنيف QS البريطاني أظهرت تفوق جامعة القاهرة في عدد من الموضوعات العلمية الرئيسية للقطاعات الأكاديمية والتخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن التقرير يكشف تحقيق الجامعة لطفرة كبيرة في تصنيف التخصصات الأكاديمية، حيث تصدرت جامعة القاهرة 50 جامعة عالمية في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية في الفئة (51-100) متقدمة 50 مركزًا عن العام الماضي، وضمن أول 100 جامعة في أحد التخصصات، وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الجامعة.





وأضاف د. الخشت أن الجامعة ظهرت في تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات في الفئة 101-150 محققة تقدمًا بنسبة 50% عن العام الماضي، واحتفظت بترتيبها في تخصص الهندسة المدنية والانشاءات في الفئة 101- 150 أيضًا، وفي اللغات الحديثة والعلوم الطبية وعدد من التخصصات في الفئة 151-200.





وقال رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة احتلت المركز الأول علي الجامعات المصرية ضمن التصنيف في 19 تخصصا أكاديميًا دقيقًا بنسبة 86% من إجمالي التخصصات التي ظهرت فيها الجامعات المصرية، بينما انفردت جامعة القاهرة وحدها في تخصصات القانون والرياضيات وعلوم المواد واللغويات.

وأضاف د. الخشت، أن جامعة القاهرة تقدمت في التصنيف بين 50 و100 مركز في 7 تخصصات دقيقة حيث تقدمت 100 مركز في الهندسة الميكانيكية والطيران، و50 مركزًا في اللغات الحديثة ودراسات الأعمال والإدارة وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، والهندسة الكهربائية والالكترونية والعلوم الطبية، والصيدلة وعلم الأدوية.





وقال د. الخشت، إن جامعة القاهرة احتلت المركز الأول بين الجامعات المصرية في التصنيف في ثلاثة قطاعات من بين خمسة قطاعات وهي: قطاع العلوم الطبية، والعلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا، كما حققت ترتيبًا متقدمًا في عام 2020 مقارنة بعام 2019 في قطاعات أربعة .



