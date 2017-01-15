اكتشاف علمي جديد يمكن أن ينقذ الملايين

استطاع علماء من جامعة كولومبيا البريطانية التوصل إلى طريقة تمكنهم من تحويل جميع فصائل الدم إلى فصيلة واحدة تتماشى مع جميع المرضى، باستخدام الميكروبات الموجودة في الأمعاء.





ووفقا لموقع “ميكروبولوجي”، وجد هؤلاء علماء طريقة لتحويل جميع أنواع فصائل الدم A وB وAB إلى النوع O الذي يمكن لجميع المرضى استقباله خلال عمليات نقل الدم، بغض النظر عن الفصيلة التي يملكونها.





ووجد العلماء أن بعض الإنزيمات يمكنها إزالة السكريات من خلايا دم A وB وAB، وتحويلها إلى النوع O، لكنهم لم يجدوا إنزيما آمنا وفعالا واقتصاديا، إلا في الأمعاء البشرية.





وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف في شهر غشت الماضي، لكنهم كشفوا عن النتائج الآن فقط في ورقة بحثية فقط.





وتتمثل الخطوة التالية للفريق في اختبار الإنزيم ضمن إطار سريري لمعرفة ما إذا كان هناك أي آثار جانبية لهذا الإكتشاف الجديد.



